Bologna – Hickey entra nella storia della Serie A

Aaron Hickey è stato espulso al minuto 30′ di Sassuolo-Bologna per un intervento ai danni di Muldur punito dal direttore di gara solo dopo l’intervento del Var.

Il terzino scozzese, come segnalato da Opta, è il quarto britannico ad aver ricevuto un cartellino rosso in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo David Platt, Paul Ince e Rolando Vieira. Hickey, inoltre, è anche il calciatore più giovane ad aver ricevuto la massima sanzione in Serie A. Se si guardano i cinque principali campionati europei, però, questo particolare primato spetta al classe 2003 Rayan Cherki del Lione (cartellino rosso contro il Metz a dicembre).