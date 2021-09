Bologna, Hellas vittima preferita di Soriano

Hellas bersaglio preferito di Soriano, ma non con il Bologna

Roberto Soriano è pronto a riprendersi il Bologna dopo l'inopinata espulsione contro la Salernitana che lo ha privato del big match di Bergamo, terminato zero a zero. Lunedì contro l'Hellas il trequartista sarà al suo posto, pronto a dare una mano ad una fase offensiva apparsa in difficoltà al Gewiss Stadium. L'anno scorso il centrocampista rossoblù ha segnato 9 gol in tutta la stagione, mancando l'appuntamento con la rete contro la sua 'vittima' preferita: il Verona. Sono 4 i gol in carriera di Soriano contro l'Hellas, pari solo contro il Parma, in uno score che recita 5 vittorie e 5 pareggi in 10 partite. Soriano non ha mai perso in A al cospetto degli scaligeri, ma non è mai riuscito a segnare con la maglia rossoblù. L'ultimo gol contro l'Hellas risale infatti al 2015/2016 con la maglia della Samp.