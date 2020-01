Bologna-Hellas Verona, la moviola

Ottima prestazione all’esordio per il figlio e nipote d’arte Giovanni Ayroldi. Il ragazzo è sempre vicino all’azione e non si scompone per tutta la partita. Vacilla solo in occasione del rigore assegnato al Bologna per il fallo di mano di Dawidowicz sul dribbling di Santander. Per sua fortuna il VAR Mazzoleni lo richiama alla OFR (On Field Review ndr) per togliere, giustamente, penalty e rosso al difensore.

Giusta l’espulsione di Bani per l’intervento scomposto ai danni di Zaccagni. Il secondo giallo è inevitabile per il centrale rossoblu. Ottimo intervento anche nel finale quando in area del Bologna, punisce il contatto Danilo-Pazzini, con fallo dell’attaccante gialloblu. È infatti proprio Pazzini a trascinare a terra il difensore brasiliano.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.