Bologna-Hellas Verona, i precedenti

Domenica inizia il girone di ritorno. Dopo l’1-1 dell’andata, il Bologna ospita al Dall’Ara l’Hellas Verona, la squadra sorpresa del campionato. Nella loro storia, le due squadre si sono incontrate in totale 54 volte: 21 vittorie rossoblu, 21 pareggi e 12 trionfi scaligeri. Considerando solo le gare giocate in Emilia, il bilancio è ancor più netto: 15 successi a 4 per i padroni di casa.

L’ultima volta che l’Hellas Verona ha vinto al Dall’Ara era il 4 aprile 2016: il match terminò 0-1, decisivo fu il gol di Samir. Nelle ultime due occasioni furono però i padroni di casa ad avere la meglio sugli ospiti: 4-0 in Coppa Italia nel dicembre 2016 e 2-0 in Serie A nell’aprile 2018. Nel nuovo secolo, Bologna e Verona si sono affrontate 8 volte al Dall’Ara tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: 6 successi rossoblu, 2 scaligeri.