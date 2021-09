Bologna, guai in mediana: fuori Schouten e Kingsley

Problemi a centrocampo campo per il tecnico rossoblù

Problemi a centrocampo stasera per il Bologna di Sinisa Mihajlovic .

Non saranno infatti disponibili in mediana Jerdy Schouten e Michael Kingsley a causa di problemi muscolari. I due giocatori non saranno convocati e il Bologna li rivaluterà nei prossimi giorni. Probabile dunque l'utilizzo di Dominguez e Svanberg.