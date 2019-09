Con una nota sul proprio sito ufficiale, il comunica che il primo giorno di preordini per la nuova terza maglia è stato un successo. La casacca ha ricevuto infatti oltre un centinaio di acquisti in meno di 24 ore. Un numero che testimonia ulteriormente l’ondata di entusiasmo che circonda la squadra. Per chi fosse interessato, sul sito ufficiale del Bologna sono riportati i luoghi in cui è possibile ordinare la nuova maglia rossoblu.