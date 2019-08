Bologna, gli unici dubbi sono a centrocampo

Terminato il ritiro, il Bologna si appresta alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro il Pisa. Poi sarà la volta del campionato, che prenderà il via domenica 25 agosto alle ore 20.45 a Verona contro l’Hellas. Il Bologna si è rinforzato notevolmente sul mercato quest’estate, a cominciare dai riscatti. Gli ultimi giorni sono però stati difficili. I rossoblu si sono dovuti concentrare sulle cessioni – ancora non ultimate – e soprattutto hanno avuto a che fare con l’addio di Pulgar: il centrocampista cileno ha scelto la Fiorentina.

Sono dunque chiare le idee tattiche di Mihajlovic, come si può vedere dalle ultime amichevoli: i titolari nel suo 4-2-3-1 sono quasi sempre gli stessi, gli unici dubbi sono centrocampo. Il Bologna era preparato alla cessione di Pulgar, ma ha sperato fino all’ultimo di trattenerlo. Con l’esordio in Serie A alle porte, sarà dunque difficile arrivare in tempo ai profili tanto seguiti: Domiguez, Hendrix e Prcic rimangono gli obiettivi principali. Il tempo però scorre e difficilmente qualcuno di loro sarà rossoblu prima della sfida contro gli scaligeri. Mihajlovic non avrà a disposizione nuovi acquisti a breve – il mercato chiude il 2 settembre – e sembra costretto a sfidare il Verona con la Vecchia Guardia: salvo imprevisti, i primi due titolari in mediana saranno Poli e Dzemaili, proprio i due che dovevano lasciare Bologna – Schouten permettendo.