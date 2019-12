Bologna, gli infortunati recuperano

Si avvicina il ritorno agli allenamenti per il Bologna, previsto per il 30 dicembre. Mihajlovic punta di recuperare alcuni giocatori per quella data. Il primo sulla lista sembra essere Federico Santander. Il sudamericano, uscito in barella contro il Lecce, non ha riportato fratture, solo una forte contusione. Lunedì sarà rivalutato dall’equipe medica e in base ai riscontri del giocatore, si opterà per un rientro immediato, o graduale.

Discorso simile per Dzemaili. Lo svizzero non era riuscito a prendere parte alla trasferta pugliese per colpa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Anche per lui lunedì ci saranno nuovi accertamenti. La sensazione generale è che riesca a farcela per il derby dell’Appennino.

Sta smaltendo l’infortunio al ginocchio anche Ladislav Krejci. Il ceco potrebbe tornare arruolabile per il match dell’Epifania. mentre il rientro in squadra è previsto per la prossima settimana. Chi invece continuerà il proprio ciclo di cure è Mitchell Dijks. L’olandese si è tolto il tutore e anche durante le vacanze non ha interrotto il lavoro in palestra. Il suo rientro potrebbe avvenire prima di quanto precedentemente preventivato.

Fonte: il Corriere dello Sport Stadio.