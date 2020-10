Bologna, gli impegni del Settore Giovanile

Fine settimana con tutte le formazioni under del Bologna in campo.

Con le amichevoli, si parte con gli Under 13 e Under 14 che giocheranno sabato e domenica due partite contro il Zola al campo Filippetti. Per quanto riguarda il campionato, l’Under 15 di Morara affronterà domenica la prima giornata al Cavina alle 10.30 contro il Sassuolo, l’Under 16 di Biavati giocherà domenica alle 15 al Biavati contro il Sassuolo, mentre l’Under 17 sarà di scena domenica alle 15 al Cavina contro la Cremonese.