Bologna – Gli impegni dei nazionali: alcuni torneranno solo domani

Nella giornata di ieri, è stato il turno di Svanberg, Tomiyasu e Dominguez con le loro nazionali. Oggi, invece, saranno impegnati gli altri rossoblù

Tomiyasu ha giocato tutta la partita nella sconfitta per 2-0 del suo Giappone contro il Messico, in gol Lozano del Napoli. I centrocampisti del Bologna sono rimasti, invece, a guardare dalla panchina. La Svezia di Svanberg è uscita sconfitta per 4-2 dalla Francia, mentre l’Argentina ha vinto 2-0 contro il Perù. Oggi alle 17:30 Vignato sarà impegnato con l’Under 21 contro i pari età della Svezia. Questa sera toccherà a Baldursson in Inghilterra-Islanda, Skorupski in Polonia-Olanda e ai 2 azzurri Orsolini e Soriano contro la Bosnia.