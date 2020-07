Bologna, gli allenamenti riprenderanno sabato

Dopo l’allenamento di oggi, il Bologna domani osserverà un giorno di riposo. I rossoblu torneranno a lavorare nella giornata di sabato per la rifinitura, in vista dell’ultima gara di campionato in programma per domenica sera al Dall’Ara contro il Torino.

La seduta si svolgerà ovviamente a Casteldebole: come vuole il protocollo, le porte del centro sportivo saranno chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Sabato la squadra riprenderà la preparazione verso #BFCTorino con la rifinitura a porte chiuse”.