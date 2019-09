Un appuntamento speciale per i tifosi giovedì 19 settembre. Dalle ore 18 infatti Takehiro Tomiyasu, sarà presente allo store ufficiale del Bologna presenta allo stadio, per incontrare i tifosi. Il giocatore sarà a disposizione per foto e autografi. A riportarlo è il sito ufficiale del Bologna. Saranno previste anche agevolazioni per tutti i bambini tesserati al Kids Club del BFC.