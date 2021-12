Bologna, giovedì 30 dicembre la ripresa degli allenamenti

Dopo qualche meritato giorno di riposo, i rossoblù torneranno ad allenarsi prima di fine anno

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il programma relativo alla sosta e alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole per preparare il ritorno in campo.

Dopo la vittoria di ieri al Mapei, i ragazzi di Sinisa MIhajlovic godranno di alcuni giorni di riposo per celebrare le festività natalizie. La ripresa degli allenamenti in preparazione della partita casalinga contro l'Inter, in apertura del girone di ritorno, è prevista per il 30 dicembre.