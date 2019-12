Bologna giovanili, Davide Franzini convocato in Nazionale under 15

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che il portiere classe 2005, Davide Franzini, è stato convocato dalla Nazionale Under 15. Il tecnico federale Patrizia Panico ha inserito il porterino rossoblu nella rosa azzurra per il consueto Torneo di Natale. I giocatori saranno impegnati dal 12 al 15 di dicembre presso il Centro Tecnico di Coverciano.

Per il ragazzo è la seconda convocazione dopo quella dello scorso novembre. Avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo valore in un quadrangolare giocato tra gli azzurrini selezionati, dove verranno valutati in vista delle amichevoli – che partiranno il prossimo anno – con i pari età delle altre Nazioni.