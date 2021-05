Bologna – Giornata storica per Vignato contro la Fiorentina

Emanuel Vignato protagonista assoluto di Bologna-Fiorentina

Emanuel Vignato è stato un vero protagonista di Bologna-Fiorentina : 3 assist forniti a Palacio , ne ha sfiorato un quarto per Barrow , un recupero straordinario su Vlahovic che hanno permesso al 55 rossoblù di registrarsi in alcune statistiche.

Emanuel Vignato (20 anni e 251 giorni) è il 2° giocatore più giovane ad aver fornito almeno tre assist in un match di Serie A da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05), dopo Mateo Kovacic nel 2014. Inoltre è solo il 2° giocatore nato a partire dagli anni 2000 ad aver fornito tre assist nello stesso match nei top-5 campionati europei, dopo Giovanni Reyna del Borussia Dortmund nell'ottobre 2020. Infine con i tre assist forniti a Rodrigo Palacio ieri, dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato) solo una volta in precedenza era successo. Nel 2008 Gastón Ramírez, con tre passaggi vincenti per Fabio Quagliarella nel gennaio 2018 in Sampdoria-Fiorentina.