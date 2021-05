Bologna – Giocatori in prestito: successo per 3 giovani in C

Playoff di Serie C per tre prodotti del vivaio rossoblù

Momento importante per tre giovani rossoblù in prestito lontano da Casteldebole: Leonardo Stanzani , Leonardo Mazza e Hamza El Kaouakibi si preparano infatti ad affrontare i playoff di Serie C.

Trasferimento in prestito al Pontedera per Stanzani, con un approccio più che soddisfacente alla categoria: 33 presenze tra campionato e Coppa Italia per il trequartista di Bologna, che si è distinto anche con tre gol e due assist. L'ex capitano della Primavera Mazza ha scelto invece Mantova per farsi le ossa nella categoria, dove ha riabbracciato il suo ex tecnico Emanuele Troise, con il quale trionfò anche al Viareggio. Stagione comunque travagliata quella vissuta dal mediano di piede mancino che, a causa di qualche acciacco, è sceso in campo solo 18 volte in questa stagione, partendo però da titolare solo 6 volte. Mazza non ci sarà ai playoff contro il Cesena: una lesione al crociato ha decretato anticipatamente la fine della stagione. Si è messo invece in mostra El Kaouakibi, terzino destro classe '98 che ha avuto un ottimo impatto con la maglia del Sudtirol. 30 presenze (di cui 28 da titolare) e 2 gol, aveva già impressionato Sinisa Mihajlovic, che lo volle con sé nel ritiro dell'estate 2019.