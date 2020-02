In vista di una partita fondamentale per il cammino di entrambe le squadre, il Genoa oltre Schone perde anche Romero.

Il centrale di proprietà della Juventus è ancora alle prese con una distorsione alla caviglia e la sua presenza è in forte dubbio, al suo posto pronto Soumaoro.

Due assenze pesanti quindi per il Genoa in un momento decisivo in cui il grifone è chiamato a fare risultato contro una squadra in piena forma e che non intende fermarsi.

Fonte: Il Secolo XIX