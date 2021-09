Bologna-Genoa, sfondata quota 8mila: rimangono pochi posti in Bulgarelli

8 mila tagliandi venduti per Bologna-Genoa

Il Bologna ha comunicato che sono già stati venduti circa 8mila tagliandi per il turno infrasettimanale al Dall'Ara e i posti in Curva Bulgarelli sono in via di esaurimento. Con le restrizioni Covid, capienza al 50%, sono circa 13 mila i biglietti disponibili. Possibilità di acquisto nei punti vendita Vivaticket, sul sito Vivaticket e tramite il call center Bfc al numero 051-6111177 con pagamento con carta di credito