Bologna-Genoa, promozione under 14

Il Bologna non smette di cercare di attirare il suo pubblico allo stadio. Dopo la gara di Roma ci sarà infatti il match casalingo contro il Genoa, in programma sabato 15 febbraio alle ore 18.

Per l’occasione, il club emiliano vara la solita promozione anche per gli under 14: i ragazzi potranno infatti acquistare un biglietto del settore Distinti al prezzo di soli 50 centesimi.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Anche per #BFCGenoa di sabato 15 alle 18 sarà attiva la promozione per gli Under14, che possono acquistare un biglietto di Distinti a 50 centesimi, con l’accompagnatore a 10€ (o nulla se abbonato): qui e al call center 0516111177 tutte le informazioni”.