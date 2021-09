Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Le possibili scelte di Mihajlovic e Ballardini

Il tecnico in conferenza stampa ha affermato che nei reparti dove ci sono poche rotazioni non cambierà nulla, così i dubbi sono in difesa e in attacco. Dietro, oltre a De Silvestri e Medel confermati, potrebbe toccare ad Adama Soumaoro e, come terzino destro, Dijks è in rimonta su Hickey. Mediana confermata con Svanberg, Dominguez e Soriano, mentre in avanti tornerà Orsolini con Sansone e Arnautovic.