Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Pessime notizie in casa Bologna con Soriano che si ferma e non sarà della sfida domani al Dall’Ara. La botta rimediata a Roma ha costretto i rossoblu a tenere fermo il centrocampista per la sfida contro il Genoa, al suo posto spazio a Svanberg. Nessuna sorpresa invece negli altri reparti, con Mihajlovic che confermerà in blocco il resto della squadra vista a Roma. Unica aggiunta Andrea Poli che riprenderà il suo posto in mediana accanto a Schouten, visto l’avanzamento di Svanberg.

Anche per il Genoa tante assenze costringeranno Nicola a scelte obbligate in diversi reparti. A centrocampo si rivede Behrami che prenderà il posto dell’infortunato Schone, mentre Ankersen sostituirà Ghiglione. Confermata invece la difesa vincente nella sfida con il Cagliari. In attacco Sanabria, Pinamonti, Favilli e Pandev sono tutti in corsa per due sole maglie da titolare, con i primi due favoriti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Sanabria, Pinamonti.