Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali

Le scelte di Mihajlovic e Ballardini

Confermata la difesa composta da De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey, in mediana confermatissimi Dominguez, Svanberg e Soriano, mentre davanti ritornano Musa Barrow e Orsolini a sostegno di Arnautovic.

Nel Genoa non gioca Pandev, c'è Kallon in coppia con Destro, in difesa Bani, Maksimovic e Criscito, mediana con Cambiaso, Hernani, Badelj, Rovella e Fares.