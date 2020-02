Bologna-Genoa: la propabile formazione del grifone

Una partita fondamentale per il cammino di entrambe le squadre, Bologna e Genoa si sfidano in un match che per i rossoblu serve a consolidare quanto di buono è stato fin qui mentre il grifone vuole provare ad uscire da una zona di classifica ad alto rischio.

Visti gli infortuni di Schone e Romero, Nicola opta per Radovanovic e Soumaroro,confermata invece il resto della squadra che ha battuto il Cagliari :

3-5-2

Perin,Biraschi,Soumaroro,Masiello,Ankersen,Behrami,Radovanovic,Sturaro,Criscito,Pinamonti,Sanabria.