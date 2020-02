Bologna-Genoa, inizia la prevendita

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che apre oggi la prevendita per la sfida di sabato 15 febbraio alle ore 18. Nei giorni 3 e 4 febbraio la prevendita è riservata agli abbonati che possono acquistare per altre persone e ai possessori della Fidelity Card. Da mercoledì la prevendita sarà aperta a tutti.

Per questa gara è attiva la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater di Bologna: un biglietto di Distinti a 15€. Per usufruire della promozione sarà necessario mostrare il badge universitario. I biglietti sono acquistabili in ogni punto vendita VivaTicket.