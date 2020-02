Bologna-Genoa: due recuperi lampo in casa rossoblu

Buone notizie in casa rossoblu, dopo l’apprensione dei giorni scorsi, Riccardo Orsolini e Musa Barrow hanno effettuato la regolare seduta d’allenamento e si preparano a scendere in campo contro il Genoa già dal primo minuto.

A meno di clamorose sorprese infatti entrambi saranno della partita per provare a replicare quanto di buono fatto contro la Roma, e continuare a migliorare una classifica che ad oggi vede i rossoblu ad un passo dall’Europa. Ancora in dubbio Soriano, per lui palestra nella giornata di oggi. Differenziato per Medel, terapie per Santander, Sansone, Krejci e Dijks.