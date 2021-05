Bologna-Genoa: curiosità e statistiche, Palacio contro Destro

Presentazione, numeri, curiosità e statistiche su Bologna-Genoa

Il Genoa è imbattuto da cinque incontri di campionato contro il Bologna (3 vittorie e 2 pareggi). Questo match sarà la sfida tra due grandi ex: Rodrigo Palacio e Mattia Destro. El Trenza ha giocato le prime 90 partite in Serie A e segnato le prime 35 reti con la maglia del Genoa e da avversario ha segnato 4 gol alla sua ex squadra, ma nessuno nelle ultime 4 sfide. Destro, invece, ha disputato 5 stagioni con il Bologna, totalizzando 105 presenze e 29 reti in Serie A.