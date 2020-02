Bologna-Genoa: Barrow resta in dubbio

Giorni di riflessione per quanto riguarda la condizione fisica di Barrow, il gambiano protagonista contro alla Roma, ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia.

In un primo momento si era temuto il peggio vista l’incapacità da parte del giocatore nel non poter lasciare il campo sulle proprie gambe, successivamente però attraverso esami specifici si è evidenziato come per l’attaccante rossoblu si trattasse soltanto di una forte botta.

Tuttavia la situazione Barrow è ancora da valutare e la sua presenza in campo contro il Genoa rimane in dubbio, saranno infatti solo i prossimi giorni a definire un quadro completo della situazione con l’attaccante che farà di tutto per essere della partita.