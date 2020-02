Bologna-Genoa, anche Saputo allo stadio

Andare allo stadio a Bologna negli ultimi tempi è diventato veramente uno spettacolo, come si dice da queste parti. I ragazzi di Mihajlovic incantano e regalano incontri emozionanti con risultati spesso positivi. Quello guidato dal tecnico serbo è probabilmente la formazione bolognese più entusiasmante da 50 anni a questa parte.

Ecco allora che anche il chairman rossoblu Joey Saputo vuole godere della formazione da lui costruita negli ultimi 5 anni. Il presidente infatti in settimana arriverà a Bologna e sabato sarà in Tribuna per seguire la squadra da vicino. Per il numero uno del club emiliano sono previsti anche importanti incontri riguardo il restyling dello stadio con il Comune.

Fonte: Il Resto del Carlino.