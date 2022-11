Bologna Futsal sconfitto a Grosseto

Prima sconfitta in campionato per il Bologna Futsal di Carobbi.

La squadra rossoblù, nata quest'anno, il Bologna è la seconda squadra di Serie A ad aver allestito una squadra di calcio a 5, è stata sconfitta per 3 a 2 a Grosseto nel girone C del campionato di Serie B. Liburd e Baluardi avevano portato il risultato sul 2-0 per i padroni di casa, poi rapido pareggio a inizio ripresa per i rossoblù con Giampaolo (doppietta), ma a sei dalla fine è arrivata la rete decisiva di Da Silva. La classifica ora vede la Sangiovannese scappare a 24 punti, davanti a Reggio Emilia che ha scavalcato Bologna salendo a 21, poi i rossoblù con 19 e appunto Grosseto che accorcia a 15. Salgono in A2 le prime tre.