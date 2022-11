Bologna Futsal, domani big match al Palasavena nel campionato di Serie B

Un appuntamento da non perdere domani al Palasavena di San Lazzaro per il Bfc 1909 Futsal .

La squadra di Carobbi è infatti seconda in classifica dopo cinque giornate del campionato di Serie B, la terza serie del Futsal, e domani si giocherà una delle partite più importanti dell'anno. A San Lazzaro arriva infatti la capolista Olimpia Regium che ha soli due punti di vantaggio sui rossoblù. Entrambe le squadre sono partite per andare a caccia della promozione, vanno in A2 le prime tre, e domani alle ore 15.00 ci sarà il primo scontro diretto.