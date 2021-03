Bologna, fuori Palacio: si lotta per un posto a sinistra

Barrow tornerà prima punta, Sansone e Vignato lottano per un posto, ci prova Orsolini a destra

L'assenza per squalifica di Palacio contro l'Inter sposterà quasi sicuramente Musa Barrow nel ruolo di centravanti, liberando spazio a sinistra per uno tra Sansone e Vignato. Ieri, come riporta il Cor Sport, nella partitella contro la Primavera i due hanno giocato assieme, ma il 3 aprile solo uno potrà avere la maglia da titolare. Dalla parte opposta, cioè a destra, Skov Olsen è in nazionale e Orsolini cercherà di convincere Mihajlovic a ridargli la maglia da titolare contro i nerazzurri.