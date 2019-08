Bologna forza 3000

Non accenna ad arrestarsi l’entusiasmo che circonda il Bologna in questo inizio di stagione. Ieri erano forse più di 300 i tifosi che hanno assistito al primo allenamento a porte aperte della settimana. Si è visto anche uno striscione per Mihajlovic segno che la sua presenza è una certezza. Certezza sarà anche la presenza di pubblico bolognese a Verona questa domenica.

Nella giornata di ieri infatti, il Verona ha aperto un nuovo settore per i tifosi ospiti, ampliando lo spazio dedicato ai tifosi emiliani, che hanno già esaurito il primo pezzo di stadio a loro concesso. 1200 posti extra saranno disponibili per i rossoblu. Potenzialmente i tifosi del Bologna potrebbero toccare le 3000 unità, una vera invasione bolognese a Verona. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.