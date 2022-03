Bologna For Community per i profughi dall’Ucraina

Iniziativa a sostegno dell'ucraina

Il Bologna, assieme a PMG Italia Società Benefit, partner rossoblù, ha voluto fare un gesto concreto per dare il proprio supporto alla popolazione ucraina.

Il pullman di Bologna For Community, che in occasione delle gara casalinghe accompagna allo stadio Dall’Ara i tifosi diversamente abili, grazie ai Volontari di Io Sto Con in questi giorni sta dando supporto alla Prefettura di Bologna facendo servizio di accompagnamento ai centri di accoglienza della città dei profughi ucraini arrivati a Bologna .