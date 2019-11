“Bologna for Community”, che successo

Prosegue alla grande il progetto “Bologna for Community”, l’iniziativa volta ad offrire un trasporto gratuito ai tifosi disabili rossoblu. In occasione della sfida casalinga contro l’Inter di sabato sera, il progetto ideato dal club felsineo ha avuto notevole successo: erano infatti al completo i tre mezzi messi a disposizione da “PMG Italia – La Mobilità Garantita” e guidati dai volontari di “Io Sto Con…Il Sorriso Solidale ONLUS”.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Grande successo in occasione di #BFCInter per il progetto “Bologna For Community”, il trasporto gratuito per tutte le persone con disabilità. I posti sui tre mezzi attrezzati messi a disposizione da PMG Italia – La Mobilità Garantita e guidati dai volontari di Io Sto Con…Il Sorriso Solidale ONLUS erano infatti al completo!

Tramite questo progetto il Bologna vuole garantire autonomia, partecipazione e integrazione sociale alle persone con difficoltà motorie. La possibilità di raggiungere lo Stadio da tre diversi punti strategici della città con un servizio dedicato e gratuito rappresenta un’opportunità di superamento delle barriere, oltre che di inclusione sociale.

A questo link tutte le modalità di prenotazione al servizio mediante l’ app uCarer, innovativo software sviluppato da PMG Italia per la prenotazione e gestione dei servizi di trasporto in tempo reale, fruibile sia da computer sia da dispositivo mobile, pensato per gli utenti e per i familiari che da casa possono comodamente seguire le fasi del servizio, in tutta sicurezza”.