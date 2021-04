Bologna-Fiorentina: ultima vittoria rossoblù nel 2013. Vignato e Kouamé i jolly

Domenica ore 15 Bologna e Fiorentina scenderanno in campo al Dall’Ara per la trentaquattresima giornata di campionato. Negli ultimi cinque incontri i rossoblù hanno raccolto 4 punti grazie alla vittoria contro lo Spezia e il pareggio contro il Torino. I viola hanno portato a casa un punto in più grazie al successo contro il Verona e i pareggi con Genoa e Juventus. Il capocannoniere del Bologna è Soriano con 9 gol e il miglior assist-man è Barrow a quota 8. Nella Fiorentina, invece, il miglior marcatore è Vlahovic a quota 17 reti e Ribery con 6 è quello che ha fornito più assist.