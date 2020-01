Bologna – Fiorentina : Recuperano Chiesa e Benassi

Tutti a disposizione i giocatori della Fiorentina per la partita di lunedì contro il Bologna in programma al Dall’Ara alle 12:30. Secondo quanto riportato infatti dal sito ufficiale della Fiorentina, Benassi e Chiesa hanno definitivamente smaltito i fastidi delle ultime settimane e sono pronti a tornare in campo già da lunedì.

Resta invece ancora fuori Ribery, il francese alle prese con il recupero dopo l’intervento al ginocchio, partirà comunque con la squadra per seguire una partita tanto importante quanto delicata per le sorti del campionato viola.