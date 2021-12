Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Gli uomini scelti da Mihajlovic e Italiano

Non ci sono grandi novità nell'undici schierato da Sinisa Mihajlovic contro la Fiorentina, a parte a sinistra dove gioca Mitchell Dijks. Nelle altre zone scelte canoniche, ci sono Souamaoro, Medel e Theate dietro, Svanberg e Dominguez in mezzo, De Silvestri a destra. In avanti ci sono Soriano a supporto di Sansone e Barrow.