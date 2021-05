Bologna-Fiorentina, la moviola di Stadio

Il commento all'operato di Dionisi e del resto della terna arbitrale

L'episodio più dubbio è il contatto in area viola tra Caceres e Vignato: il giovane rossoblù è in vantaggio sull'avversario che usando il mestiere lo fa cadere. In caso di rigore, il VAR avrebbe taciuto. Giusto il rigore assegnato alla Fiorentina: Pulgar calcia da fuori area e Soumaoro intercetta il pallone con il braccio largo. Corretto invece non assegnare il penalty nel contatto Orsolini-Dragowski: l'impatto è un normale contatto di gioco e non c'erano gli estremi per la massima punizione. Infine giusto annullare il gol di Svanberg, che controlla con il braccio destro prima di calciare a rete.