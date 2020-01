Minuto 94: punizione per il Bologna al limite dell’area molto vicina alla linea di fondo. Orsolini aggiusta il pallone con cura; al mio fianco in tribuna stampa c’è un collega di Firenze e gli dico: “occhio che da lì tira sicuramente in porta”. Lui ascolta ma avverto che non è molto intimorito dalla mia previsione. Peggio per lui e per i viola: una volta che ci prendo…

Scheda 1 di 10