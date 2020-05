Bologna, finalmente Danilo può rientrare

Buone notizie dal Brasile, il Bologna ha trovato un volo per far rientrare in città Danilo.

Il difensore brasiliano dovrebbe ritornare a Bologna domani e poi restare in quarantena fino al 24 maggio prima di poter riprendere gli allenamenti. Sabato rientrerà dall’Islanda anche Baldursson, così l’organico sarà al completo. Per quanto riguarda Krejci e Dijks da lunedì potranno tornare a Casteldebole, la loro quarantena finisce infatti oggi. Settimana prossima sono attesi anche Rodrigo Palacio e Roberto Soriano.

Fonte: Carlino.