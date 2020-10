E’ emersa una positività al Covid anche in casa Bologna.

E’ risultato positivo al tampone di giovedì l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, il dirigente è già in isolamento secondo il protocollo sanitario ed è asintomatico. Le sue condizioni sono buone. Il massimo dirigente rossoblù non avrebbe comunque avuto contatti con il gruppo squadra, per cui non ci sono preoccupazioni per il match di stasera contro la Lazio di Simone Inzaghi.

m.m.