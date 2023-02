Bologna Femminile, sono 17 vittorie consecutive

Le ragazze di Bragantini hanno sofferto ma battuto il Venezia tre a uno per quella che è la diciassettesima vittoria consecutiva. In sostanza, il Bologna fino a qui ha vinto tutte le partite tranne una, pareggiata, per una vetta meritata del girone con 52 punti contro i 46 del Merano che ha battuto 6-0 il Centro Lebowski. Sale in Serie B la prima classifica. Prossimo impegno domenica 26 febbraio in trasferta a Orvieto, squadra terzultima in classifica.