Bologna Femminile, soltanto un pari a Jesi

Il Bologna femminile fermato sullo 0-0 sul campo dello Jesina

Le ragazze di Michelangelo Galasso non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 sul campo dello Jesina, guadagnando un punto, e andando così a 31 punti, a meno uno dal Padova e dall'ultimo posto disponibile per raggiungere la sqalvezza diretta e mantenere la categoria. Nonostante i miglioramenti delle ultime giornate il Bologna non è riuscito ad affondare il colpo e uscire dalla zona playout, quella che sarà la missione delle prossime tre partite finali contro Triestina, Spal e infine proprio lo scontro diretto contro il Padova.