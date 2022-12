Bologna Femminile show: chiuso il 2022 in testa. Bragantini: “Complimenti alle ragazze”

Si chiude con la vetta della classifica del campionato di Serie C il 2022 del Bologna femminile di Bragantini. Dopo il pareggio alla prima giornata di campionato, le rossoblù hanno infilato 12 vittorie consecutive, ultima quella di ieri contro la Triestina per 5-2. Il Bologna chiude così l'anno 2022, a due giornate dalla fine del girone di andata, con 37 punti in classifica, 3 in più del Merano secondo e 6 in più del Lumezzane. Sale in Serie B solo la prima classificata. Il Bologna tornerà in campo l'8 gennaio per il ritorno di Coppa Italia con il Riccione (all'andata rossoblù sconfitte 0-1) e soprattutto con lo scontro diretto contro il Merano fissato per il 15 gennaio.