Bologna Femminile sconfitto in casa della Triestina

Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo quasi un mese dall’ultima partita disputata, il BolognaFemminile di mister Michelangelo Galasso è tornato in campo in occasione del 13° turno del campionato di Serie C – Girone B. Il risultato non ha sorriso alle rossoblù, brave comunque a rendersi pericolose nonostante le difficoltà legate al Covid e agli infortuni che hanno condizionato la stagione fin dalla prima giornata.

TRIESTINA-BOLOGNA 1-0

TRIESTINA: Bonassi, Virgili, Alberti, Zanetti M., Tortolo (93’ Gaspardis), Blarzino (90’ Olivo), Tic, Flaiban, Nemaz, Benoist, Bortolin.

A disposizione: Storchi, De Angelis, Sandrin.

Allenatore: Melissano (Lupidi in panchina)

BOLOGNA: Bassi, Cavazza (87’ Sovrani), Simone, Rambaldi, Racioppo, Zanetti S., Stagni (46’ Kalaja), Benozzo (72’ Minelli), Hassanaine, Arcamone (81’ Filippini), Del Governatore (61’ Giuliano).

A disposizione: Sassi.

Allenatore: Galasso

ARBITRO: Albano di Venezia

MARCATRICI: 24’ Zanetti M. (T)

AMMONITE: Alberti (T), Arcamone (B)