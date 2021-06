Bologna Femminile – Sconfitta pesante a Pistoia

Sconfitta nella penultima di campionato per le rossoblù

Nel pomeriggio di ieri, le rossoblù di Michelangelo Galasso sono uscite sconfitte dal campo della Pistoiese con un netto 5-2, che toglie le speranze di giocarsi lo spareggio per la promozione in Serie B contro la Sassari Torres, la quale contestualmente ha vinto per 5-1 contro Roma Decimoquarto.