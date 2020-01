Bologna femminile-Sconfitta amara con lo Spezia

Ancora una sconfitta per il Bologna femminile, le ragazze allenate da Galasso perdono immeritatamente una partita decisa da due vere e proprie prodezze balistiche da parte dello Spezia.

Le due bellissime reti di Basso e Del Francia condannano infatti la formazione rossoblu ad una sconfitta immeritata per quanto fatto vedere in campo e tengono il Bologna in una posizione di classifica poco rassicurante.

Tuttavia con la sconfitta di tutte le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere il Bologna può ancora sorridere e concentrarsi sulla prossima partita contro Riccione.