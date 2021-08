Bologna Femminile – Sciarrone e Zanetti protagoniste in Nazionale

Sciarrone e Zanetti con la Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Under 20

Redazione TuttoBolognaWeb

Sciarrone e Zanetti in Nazionale — Grande entusiasmo in casa Bologna per le ottime esperienze con la Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Under 20 di Beatrice Sciarrone e Sara Zanetti. Le classe 2002 hanno fatto parte della spedizione di mister Marco Canestro lo scorso fine settimana, partecipando allo "Shalom Women's Soccer OHB Italia Cup", andata in scena sul campo "Lino Mastronardi" di Pietrelcina (BN).

Nella prima gara, la semifinale programmata sabato 28 agosto, hanno battuto 3-0 le pari età del Pomigliano, mentre il giorno dopo hanno vinto 5-0 contro il Napoli Primavera: tra le marcatrici anche Sciarrone, realizzatrice della terza rete. Titolari in entrambi i match, Beatrice è stata insignita anche della fascia da capitano, agendo da difensore centrale; Zanetti, invece, si è posizionata come esterno alto sinistro prima in un 4-2-3-1 e, nella finale, nel 4-3-3.

Sciarrone — Ecco le dichiarazioni di Beatrice Sciarrone che da domani tornerà a disposizione di mister Michelangelo Galasso:

"Nient'altro di più da chiedere, credo sia il massimo risultato che potessimo raggiungere ora come ora. Emozioni a mille per la convocazione e, ancor di più, per la scelta del mister Canestro di consegnarmi la fascia da capitano per incoraggiare al massimo le mie colleghe. Sono felicissima. La differenza con le avversarie era sostanziale: noi azzurre siamo state convocate da squadre diverse e nessuna aveva giocato insieme, mentre le altre sono squadre di club, quindi abituate a giocare tra di loro. Come ci ha spiegato lo staff, hanno preso le migliori Under 20 dai raduni di Montichiari e Formia formando una squadra. Al 100%, il Girone B di Serie C sarà molto tosto sia a livello fisico che a livello competitivo".

Zanetti — Ecco le dichiarazioni di Sara Zanetti che da domani tornerà a disposizione di mister Michelangelo Galasso:

"È stata un'esperienza fantastica, migliore di come mi sarei mai potuta immaginare. L'ambiente conviviale e scherzoso, ma allo stesso tempo professionale e determinato, che ci ha dato la possibilità di mostrare sul campo le nostre capacità individuali. A questo si è aggiunta l'unione di una neo-squadra che ha fatto sacrifici per poter scendere in campo e dimostrare il valore di una Nazionale. Ho parlato con mister Canestro e ha deciso di schierarmi come esterno d'attacco, date le caratteristiche che voleva dare al suo gioco. Sono stata molto contenta di poter dare il massimo, indipendentemente dalla posizione in campo. Da quest'esperienza, sicuramente, mi porto la stupenda sintonia creatasi con tutte le ragazze e tutto lo staff che ci ha supportate e accompagnate nel torneo".