La data originaria della sfida era domenica 9 gennaio.

In ottemperanza al Comunicato Ufficiale n. 18 pubblicato in data odierna dalla FIGC – LND Dipartimento Calcio Femminile, la 12^ Giornata di Serie C – Girone B tra Bologna e LF Jesina Femminile è stata programmata domenica 6 febbraio, alle ore 14.30.