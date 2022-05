Bologna – Femminile pareggia 2-2 contro il Venezia

Terzo pareggio stagionale per le rossoblù

Pareggio importante per il Bologna Femminile di mister Galasso , che impatta per 2-2 in casa contro il Venezia e sale a quota 30 punti in classifica avvicinandosi alla posizione che consentirebbe alle rossoblù di non disputare i playout.

A più un punto, infatti, si trova un Padova sconfitta per 1-4 contro lo Jesina, con quest’ultima squadra che ospiterà il Bologna nel prossimo turno mentre il Padova affronterà in casa l’Isera. I miglioramenti delle ragazze di Galasso però sono ormai un dato di fatto, e la crescita nei risultati e nel gioco delle ultime partite non può che essere un segnale positivo in vista delle ultime quattro gare, in una lotta per evitare i playout che potrebbe continuare fino all’ultimo turno, quando a Granarolo arriverà proprio il Padova in uno scontro diretto che potrebbe valere una stagione.